KLM begint het traditioneel drukke zomerseizoen met een zwaar uitgeklede dienstregeling als gevolg van de beperkingen door het coronavirus. Het aantal bestemmingen is behoorlijk teruggeschroefd evenals de frequenties.

De zomerdienstregeling gaat op 29 maart in, voorlopig heeft KLM de routes en frequenties ingevuld tot en met 3 mei, zo laat de maatschappij maandag weten. "Met een aangepast schema, wat neerkomt op zo'n 10 procent van het normale aantal vluchten."

KLM wil vanaf de start van het zomerseizoen in principe op 25 intercontinentale en 32 Europese bestemmingen vliegen. Op een aantal van de luchthavens die KLM noemt, zoals Rome en Madrid, gelden op dit moment strenge restricties. "Er zal in een later stadium gekeken worden of/wanneer deze vluchten uitgevoerd kunnen worden", aldus de maatschappij.

In een 'normale' aprilmaand zou KLM op tegen de zeventig intercontinentale bestemmingen vliegen en 91 Europese, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Voor de langeafstandsvluchten zet KLM uitsluitend de Boeing 777's en 787's Dreamliners in. De viermotorige, iconische Boeing 747 wordt door KLM vervroegd uit dienst genomen en is dezer dagen bezig aan de laatste vluchten.