Fletcher en Van der Valk stellen hotelvestigingen beschikbaar als centra waar coronapatiënten opgevangen kunnen worden, bevestigen beide ketens maandag aan NU.nl. Meer dan honderd locaties zijn klaar om binnen korte tijd omgevormd te worden voor patiëntenopvang.

Het initiatief is gestart vanuit de veiligheidsregio's, die contact zochten met de hotelketens, en is bedoeld om de toenemende druk op ziekenhuizen te verlichten.

De opvangcentra zijn onder meer bedoeld voor mensen die in mindere mate getroffen zijn door het virus, waarbij hun toestand te slecht is om thuis te blijven, maar niet zo slecht dat ziekenhuisopname nodig is.

Ook moeten er bedden vrijkomen voor mensen met andere klachten, zodat in de ziekenhuizen meer ruimte is voor coronagevallen. Indien nodig kunnen ook mensen uit verpleeghuizen in de hotels worden opgevangen. Coronapatiënten worden logischerwijs in andere hotels opgevangen dan andere doelgroepen.

Dinsdag de eerste patiënten opgevangen

Het eerste centrum opent in een Van der Valk-hotel in het Limburgse Urmond. Volgens woordvoerder Vincent van Leeuwen zouden de eerste coronapatiënten hier mogelijk dinsdagmiddag al welkom zijn. Over wie er in aanmerking komt hier te worden opgevangen en wanneer dit precies kan, wordt dinsdagochtend meer bekend.

Verspreid over het land kunnen er centra worden geopend. "Daarvoor ligt nu een draaiboek klaar", vertelt Rob Hermans, algemeen directeur van Fletcher. "Onze hotels zijn in de allerhoogste staat van paraatheid gebracht. Honderd locaties kunnen nu met één druk op de knop binnen 24 uur beschikbaar worden gemaakt."

Volgens Hermans heeft Fletcher over heel Nederland maar liefst 14.000 bedden beschikbaar, die indien nodig beschikbaar kunnen worden gemaakt.