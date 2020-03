Ongeveer zeshonderd kapperszaken in Nederland hebben maandag om 13.00 uur de deuren gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, meldt kappersinitiatief Kappersunited. Het gaat om grote kappersbedrijven als Kinki Kappers, Cosmo Hairstyling en BrainWash, die aangesloten zijn bij Kappersunited.

De kapsalons nemen het besluit door de razendsnelle verspreiding van het coronavirus en de sterke toename van het aantal slachtoffers in Nederland. Haarstylisten en klanten zijn hierdoor uitermate ongerust, stelt het kappersinitiatief.

Het besluit staat haaks op RIVM-richtlijnen, die stellen dat kapperszaken nog gewoon open mogen blijven. "We kunnen de mensen op dit moment simpelweg niet meer geruststellen", aldus Merel Venneman, CEO van Provalliance en woordvoerder van Kappersunited, over het besluit. "Om die reden hebben wij besloten om per direct onze kapsalons, tot nader order, te sluiten."

Onder meer social distancing is een probleem voor kapperszaken. Hiermee wordt bedoeld dat Nederlanders minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, maar het begrip zorgde voor veel vraagtekens bij kappers. "Knippen op 1,5 meter afstand, hoe doe je dat?", was een van de vele vragen die Kappersunited ontving.

Naast Kinki Kappers, Cosmo Hairstyling en BrainWash zijn ook AMI Kapper, Club Kappers, HairApp, Hizi Hair, Leon Zuidgeest Kappers, Marna Hairclub, Rob Peetoom, Rombout Kappers, SMILEKappers, TEAM Kappers en Yes! Salons aangesloten bij Kappersunited. Vestigingen van deze kappersbedrijven zijn dus tot nadere orde gesloten.

