De Duitse overheid stelt 156 miljard euro ter beschikking om de economische effecten van het coronavirus te lijf te gaan, maakt minister van Financiën Olaf Scholz maandagmiddag bekend.

"Hiermee laten we zien dat we alles in het werk stellen om het coronavirus te tackelen." Volgens de minister gaat het om een groot pakket met veel verschillende maatregelen. Hij zei eveneens dat Duitsland nu uitgaat van een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) van ongeveer 5 procent.

Het pakket werd aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie van de ministers van Financiën en Economische Zaken. "Vergis u niet. We zijn vastberaden om onze bedrijven en werkgelegenheid te beschermen", zei minister van Economische Zaken Peter Altmaier.

