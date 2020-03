Philips gaat extra medische apparatuur produceren dat gebruikt kan worden in de strijd tegen het coronavirus, meldt het bedrijf zondag. Het gaat onder meer om beademingsapparatuur en röntgen- en CT-scanners. Om de productie op te schroeven wil Philips tijdelijk extra personeel aannemen.

Philips richt zich met name op beademingsapparatuur. Het van origine Eindhovense bedrijf hoopt de productie daarvan in de komende acht weken te verdubbelen. In het derde kwartaal moet de productie van beademingsapparatuur zelfs verviervoudigd zijn.

Om dat voor elkaar te krijgen zal Philips de productie van andere apparatuur verminderen en werknemers daarvan gebruiken voor de productie van de medische apparatuur. Ook wil het bedrijf tijdelijk extra werknemers aannemen voor de opgevoerde productie.

"In overeenstemming met onze missie om de levens van mensen te verbeteren willen we zoveel gezondheidszorgaanbieders helpen om de groeiende aantallen van kritieke COVID-19-patiënten op te vangen", schrijft Philips-topman Frans van Houten.

