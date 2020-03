De Amerikaanse supermarktketen Walmart verhoogt de startsalarissen voor werknemers die in de magazijnen werken tijdelijk met 2 dollar (1,87 euro) per uur.

Personeel dat nu begint bij het bedrijf kan tussen de 15 en 19 dollar per uur verdienen. De verhoging gaat meteen in en geldt tot en met 25 mei.

Walmart is de grootste supermarktketen ter wereld en heeft 1,5 miljoen mensen in dienst in de Verenigde Staten.

Tijdens de verdere verspreiding van het coronavirus in de VS en het hamsteren door consumenten dat erop volgde heeft het bedrijf moeite gekregen met het bijvullen van de schappen. Ook de bezorgdienst van het concern zit aan de maximale capaciteit.

Door de drukte gaat Walmart 150.000 tijdelijke werknemers extra aannemen. Ook wordt er een speciale bonus van in totaal 550 miljoen dollar betaald aan het personeel.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.