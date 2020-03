Door de sluiting van alle fysieke winkels van Primark loopt de kledingketen per maand 650 miljoen pond (705 miljoen euro) aan verkopen mis, schrijft moederbedrijf Associated British Foods (AB Foods) maandag. Vanwege de winkelsluiting stopt Primark met het plaatsen van nieuwe orders bij leveranciers.

De winkelketen besloot zondag alle 376 winkels verspreid over twaalf landen te sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Nederland telt twintig Primark-winkels.

Om het miljoenenverlies op te vangen, heeft de winkelketen, die bekendstaat om haar goedkope kleding, de uitgaven fors verlaagd. Onderdeel daarvan is het stoppen met het plaatsen van orders bij leveranciers.

Ook kijkt het bedrijf naar andere manieren om de kosten te drukken. Het moederbedrijf zegt onder meer met vastgoedpartijen in gesprek te zijn over de huurkosten. AB Foods is overigens blij met de maatregelen die overheden treffen.

Primark zegt met de eigen maatregelen de operationele kosten met 50 procent verlaagd te hebben. Moederbedrijf AB Foods benadrukt dat het kledingconcern er financieel gezien goed voor staat.

