De Amerikaanse Senaat heeft zondag tegen een stimuleringspakket van 1,8 biljoen dollar (1,7 biljoen euro) gestemd. Dit pakket moet de economische schade van het coronavirus tegengaan.

Volgens de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, is er in het plan te veel steun voor bedrijven ten koste van ziekenhuizen en zorgmedewerkers.

De Republikeinen en de Democraten gaan nu verder onderhandelen over een pakket. De leider van de Republikeinen verklaarde dat ook als er geen nieuw pakket komt, hij een kwartier na de opening van de financiële markten opnieuw een stemming wil laten plaatsvinden.

In de Verenigde Staten gelden inmiddels lockdowns in de staten New York, California, Illinois, Connecticut en New Jersey. Winkels zijn dicht en inwoners moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Het betreft ongeveer een kwart van de Amerikaanse bevolking.

3.000 dollar voor Amerikaanse huishoudens

Volgens de laatste telling zijn meer dan 33.000 mensen in de VS besmet met het coronavirus. Hiervan zijn er 420 overleden.

Zondag vertelde de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, dat elk Amerikaanse huishouden met het pakket tot 3.000 dollar aan steun zou kunnen krijgen.

Verder zou er 4 biljoen dollar aan liquiditeit worden vrijgemaakt voor de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Hiermee kan financiering voor ondernemingen beschikbaar komen voor de komende 90 tot 120 dagen. Als de crisis dan niet is opgelost, wil Mnuchin meer stappen nemen.

