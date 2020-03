De Federal Reserve (Fed), het Amerikaanse stelsel van centrale banken, krijgt binnenkort mogelijk 4 biljoen dollar om de economische impact van de uitbraak van het coronavirus op te vangen, vertelt de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zondag.

Een deel van het bedrag wordt rechtstreeks uitgekeerd aan Amerikaanse families. Afhankelijk van de hoeveelheid gezinsleden ontvangt elke familie eenmalig een gift van ongeveer 3.000 dollar (zo'n 2.790 euro).

De rest van het enorme bedrag zou Amerikaanse bedrijven de komende drie tot vier maanden in leven moeten houden, redeneert Mnuchin. "Door geld in de economie te pompen, kunnen we de situatie stabiliseren."

In de Amerikaanse staten New York, California, Illinois, Connecticut en New Jersey gelden lockdowns. Winkels zijn dicht en inwoners moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Het betreft ongeveer een kwart van de Amerikaanse bevolking.

Congres stemt maandag over steunpakket

Voordat het steunpakket kan worden gebruikt, moet het Amerikaanse Congres het voorstel nog goedkeuren. Momenteel wordt er nog geschaafd aan het steunpakket, dat maandag voorgelegd moet worden aan het Lagerhuis en de Senaat.

De Amerikaanse president Donald Trump zou onder meer de economische schade willen tegengaan met belastingmaatregelen. Vooral de luchtvaart, die kampt met een enorme malaise door het virus, zou kunnen rekenen op steun.

Mnuchin vertelde zondag in gesprek met Fox News Live dat verdere maatregelen niet ondenkbaar zijn als de gezondheidscrisis niet binnen tien tot twaalf weken onder controle is. "Onze economie gaat een klap krijgen, maar zodra de crisis achter de rug is, veert deze weer op", aldus Mnuchin.

De Amerikaanse beurzen kelderden de laatste weken en beleefden meermaals de slechtste koersdag sinds de crash op 19 oktober 1987. Wereldwijde aankondigingen van steunpakketten om de economische impact van het coronavirus op te vangen deed het vertrouwen bij beleggers de laatste dagen enigszins terugkeren.