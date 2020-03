De Britse premier Boris Johnson heeft zondag de Britse bevolking gewaarschuwd voor de gevolgen van het coronavirus. Hij zegt dat het nationale gezondheidsstelsel (NHS) binnen enkele weken overbelast kan raken.

"De zorg wordt overweldigd door besmettingsgevallen. We zitten maximaal twee tot drie weken achter Italië. Zonder gezamenlijke inspanning raakt onze zorg overbelast", aldus Johnson in een statement.

Volgens de Britse premier is het van "cruciaal belang" dat de Britse bevolking de aankomende weken massaal thuisblijft om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In het Verenigd Koninkrijk stierven tot dusver 233 personen aan de gevolgen van het coronavirus, en raakten ruim 5.000 personen besmet.

De NHS bracht eerder al een groep van ruim 1.5 miljoen Britten in kaart die, als zij besmet raken met het coronavirus, in ernstige medische problemen kunnen geraken. Hun wordt met klem gevraagd om thuis te blijven.

In het land werden twee dagen geleden de scholen, pubs en restaurants gesloten. Johnson vraagt nu, op Moederdag, ook van zijn inwoners om voorlopig niet meer bij ouderen op bezoek te gaan.

WHO: 'Lockdowns verslaan het virus niet'

Wereldgezondheidsorganisatie WHO herhaalde zondag in gesprek met BBC News niets in een lockdown te zien. "Als de maatregelen worden opgeheven, komt het virus waarschijnlijk terug", aldus expert noodsituaties Mike Ryan. Hij benadrukt dat landen zich moeten richten op het identificeren van coronapatiënten en hun laatste contacten.

Italië werd deze week het land dat qua doden het zwaarste is getroffen. Voorheen was dat China met bijna 3.300 doden, maar in het Zuid-Europese land stierven de laatste weken bijna vijfduizend patiënten aan de gevolgen van COVID-19. Bijna 54.000 Italianen zijn besmet geraakt.

