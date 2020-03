Bedrijven die halsoverkop enorme hoeveelheden granen en zaden inkopen vanwege de uitbraak van het coronavirus drijven de prijzen van die producten snel op, met mogelijk een wereldwijde voedselcrisis als gevolg. Dat vertellen deskundigen zondag in gesprek met Reuters.

Analisten binnen de agrarische sector en economen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) waarschuwen voor snelle prijsstijgingen. De prijs van rijst in bijvoorbeeld Thailand, de tweede grootste importeur ter wereld van de graansoort, zou in korte tijd al zijn gestegen tot het hoogste bedrag sinds 2013.

Econoom Abdolreza Abbassian van de FAO voorziet dat het 'Thailand-scenario' met enkele maanden ook wereldwijd gevoeld kan worden. "Wat als grote Europese importeurs in mei of juni denken dat zij geen tarwe of rijst meer kunnen krijgen en massaal gaan inslaan? Snel oplopende prijzen kunnen zorgen voor een wereldwijde voedselcrisis. Dat terwijl de belangrijkste exportlanden voldoende voorraden hebben opgeslagen."

Volgens Abbassian speelt er ook een tweede probleem. "Er is voldoende voedsel, maar men komt handen tekort om het op de juiste plek op de juiste plaats te krijgen, waardoor de vraag langer blijft."

'Te weinig vrachtwagens om voedsel te verplaatsen'

In Frankrijk zou men vooral mankracht tekort komen. In het land nam de vraag naar bijvoorbeeld tarwe in korte tijd enorm toe, terwijl er van buiten Frankrijk ook grote orders werden geplaatst. Er zouden te weinig vrachtwagens zijn om het voedsel te verplaatsen, terwijl grenscontroles en andere coronamaatregelen het distributieproces hinderen.

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) verwacht dat wereldwijde tarwevoorraden aan het einde van het verkoopseizoen naar een waarde van 287,14 miljoen ton stijgen, ten opzichte van 277,57 miljoen ton een jaar eerder. Rijstvoorraden stijgen naar 182,2 miljoen ton, tegenover 175,3 miljoen ton een jaar eerder.