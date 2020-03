Door een grote storing bij de distributiecentra van Albert Heijn zullen de supermarktschappen zondag leger zijn dan gepland. Het bedrijf noemt het een 'ernstig procesincident', blijkt uit een interne memo die is ingezien door NU.nl.

Het betreft een technische storing, aldus een woordvoerder van de supermarkt die het nieuws bevestigt. Volgens de memo is de impact van de storing "op alle distributiecentra helaas aanzienlijk". Onduidelijk is echter hoeveel filialen hierdoor voorraad missen en hoeveel producten dit betreft. De woordvoerder noemt het "supervervelend".

Veel winkels deels of niet beleverd

In de memo, die zaterdagavond rond etenstijd is verstuurd, staat dat "veel winkels niet hun volledige leveringen Vers en Houdbaar hebben ontvangen, en een deel van de winkels zelfs helemaal niet zijn beleverd".

De woordvoerder licht toe: "We werken met man en macht om de schappen zo snel mogelijk weer vol te krijgen." Onduidelijk is nog hoe lang dat gaat duren. Volgens de memo kunnen winkels vanaf maandag een verhoogde bevoorrading verwachten, maar heeft de supermarkt "zeker tot woensdag" nodig om het hele winkelbeeld weer te herstellen.

Winkels meermaals per dag bevoorraad

Het heeft geen zin om zondagmorgen vroeg naar de supermarkt te gaan in de hoop dan nog verzekerd te zijn van boodschappen, benadrukt de zegsvrouw. "De winkels worden meerdere malen per dag bevoorraad. Het is dus niet zo dat de winkels om 9.00 uur 's ochtends nog vol zijn, en om 15.00 uur 's middags niet. Dat verschilt per moment."

De distributiestoring komt op een bijzonder ongunstig moment. Sinds premier Rutte anderhalve week geleden aankondigde dat mensen vanwege het coronavirus zo veel mogelijk moesten thuiswerken en dat evenementen niet doorgingen, werd er dagenlang flink gehamsterd in de supermarkten. Oproepen van Rutte en de supermarktketens om dat niet te doen, brachten geen soelaas. Het was Albert Heijn nog niet gelukt om de winkelvoorraden weer op het oude niveau te brengen vóór de grote distributiestoring ontstond (die verder niets te maken heeft met het hamstergedrag).

85 Video Premier Rutte: 'Hamsteren is niet nodig en niet sociaal'

Inhaalslag werd 'net zichtbaar'

"De afgelopen week hebben collega's keihard gewerkt om achterstanden in te lopen om te kunnen voldoen aan de vraag van onze klanten. Samen kregen we dat bijna voor elkaar, het herstel werd net zichtbaar", staat in de interne memo. "Het procesincident van vandaag kon niet op een ongelukkiger moment komen. Hadden we de afgelopen week een grote stap vooruit gemaakt, dit voelt als een stap achteruit."