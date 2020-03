De Ierse regering werkt aan plannen om het salaris van werknemers die tijdelijk op straat staan tot 75 procent aan te vullen, schrijft The Irish Times zaterdag. Op vrijdag kondigde het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare maatregel aan.

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe kon het nieuws in gesprek met lokale media niet bevestigen. "Ik weet welke stap het Verenigd Koninkrijk heeft genomen, maar we kijken ook naar welke maatregelen er elders in Europa genomen worden. We moeten nog zien of er iets tussen zit wat we ook hier kunnen doen."

Op vrijdag kondigde zijn Britse ambtsgenoot Rishi Sunak aan dat de regering het salaris van werknemers die niet kunnen werken voor 80 procent overneemt. Dat geldt voor brutosalarissen tot 2.500 pond per maand (2.711 euro).

"Het zijn ongekende maatregelen voor ongekende tijden", aldus Sunak. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en is vooralsnog bedoeld voor de komende drie maanden.

Naar verluidt is de maatregel specifiek bedoeld voor mensen die recentelijk en noodgewongen ontslagen zijn. Indien hun werknemers ze weer opnemen in het personeelsbestand, zal de regering te hulp schieten.

