De olieprijzen hebben geen gevolg kunnen geven aan het herstel van afgelopen donderdag. West Texas Intermediate (WTI) en Brent, de twee belangrijkste oliesoorten, eindigden de week in de min.

De oliefutures voor WTI daalden met 11,06 procent naar 22,43 dollar per vat, terwijl die voor Brent met 5,2 procent naar beneden gingen tot 26,98 dollar per vat. De olieprijzen liggen ongeveer 40 procent lager ten opzichte van eerder deze maand.

De daling werd ingezet nadat onderhandelingen tussen OPEC en Rusland over productiebeperkingen stukliepen. Saoedi-Arabië ontketende daarop een prijzenoorlog door de olie met forse kortingen aan te bieden.

De economische impact van het coronavirus en de teruglopende vraag naar olie hebben een fors overschot doen ontstaan, met nog meer neerwaartse druk op de prijzen. Voor maart wordt rekening gehouden met de grootste wereldwijde daling in de vraag naar olie in de geschiedenis.

Analisten verwachten dat de wereldwijde vraag naar olie volgende maand mogelijk onder de 90 miljoen vaten per dag zal uitkomen in plaats van de gebruikelijke 100 miljoen vaten per dag.