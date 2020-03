Vliegtuigbouwer Boeing heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de coronacrisis te doorstaan. Een van de stappen is dat de top van het bedrijf afziet van salaris tot het einde van dit jaar.

De maatregel geldt voor CEO David Calhoun en voorzitter van de raad van bestuur Larry Kellner. Daarnaast schrapt Boeing de dividenduitkeringen en ziet het voorlopig af van het terugkopen van aandelen, zo meldt de vliegtuigbouwer in een persbericht op vrijdagavond.

Boeing heeft bij de Amerikaanse overheid aangeklopt voor tenminste 60 miljard dollar aan steun, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft al aangekondigd niet zomaar overstag te gaan in het verlenen van steun aan Boeing en andere bedrijven in de luchtvaartsector.

"We hebben destijds flink wat belastingvoordeel gegeven, wat geld heeft vrijgemaakt en tot het terugkopen van aandelen heeft geleid. Maar dat is iets anders dan het bouwen van een assemblagehal, iets anders dan het aanschaffen van vliegtuigen. Het is niet hetgeen wat ik hen wil zien doen", aldus Trump.

Calhoun, pas sinds januari actief als CEO, heeft een basissalaris van 1,4 miljoen dollar, omgerekend 1,3 miljoen euro. Dat bedrag kon via bonussen oplopen tot 28 miljoen dollar, zo becijferde nieuwszender CBS eerder dit jaar.