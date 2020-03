De Britse regering wil aandelen kopen van luchtvaartmaatschappijen en andere door het coronavirus getroffen bedrijven.

Dat schrijft de Financial Times zaterdag. Als onderdeel van de maatregel zou de regering miljarden willen investeren in onder meer British Airways, in ruil voor een aandeel.

De luchtvaartmaatschappij is onderdeel van de International Airlines Group (IAG), die in 2011 ontstond na de fusie tussen British Airways en het Spaanse Iberia. Qatar Airlines is een grote aandeelhouder in IAG.

De luchtvaartsector is zwaar getroffen door de uitbraak van het Coronavirus. Volgens handelsorganisatie IATA heeft de sector mogelijk meer dan 150 miljard euro nodig om te overleven.

