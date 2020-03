"Jongens, het is achterlijk als je gaat hamsteren", zei premier Mark Rutte vrijdag op een persconferentie. De omzet van Nederlandse supermarkten was vorige week met 996,3 miljoen euro een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van alle regio's was de stijging in het Noord-Holland het hoogst. Dat blijkt uit cijfers van IRI, dat de verkoopcijfers van supermarkten onderzoekt.

"Er wordt met man en macht gewerkt om de supermarkten bevoorraad te houden, maar iedereen koopt nog steeds driftig meer dan nodig is", zegt Mark Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Mensen slaan massaal boodschappen in vanwege de uitbraak van het coronavirus, hoewel de regering al meerdere malen heeft benadrukt dat dit nergens voor nodig is.

Volgens cijfers van IRI was de omzet vorige week 11 procent hoger dan rond Kerst. Er werd vooral meer mineraalwater, allesreiniger, rijst, deegwaren, diepvries aardappelproducten en conserven gekocht.

Jansen: "Supermarkten geven nu voorrang aan deze hardlopers. Dat kan ten kosten gaan van de levering van bijvoorbeeld bloemen, deodorant en chips - een volumineus product waarvoor je ook een aantal zakken rijst kan vervoeren."

Het CBL verwacht dat de supermarkten de tekorten deze week zullen inlopen, omdat de wettelijke levertijden zijn verruimd.

Ook drogisterijen verkopen fors meer

De omzet van drogisterijen groeide vorige week met 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral de verkoop van desinfectiemiddelen rees de pan uit: bij drogisterijen werd 238 procent meer handgel gekocht dan dezelfde periode vorige jaar.

Voor slijterijen is de stijging verwaarloosbaar: zij zetten slechts 0,9 procent meer om dan dezelfde week vorig jaar.

