Vestigingsaanvragen van internationale start-ups en visumaanvragen van buitenlandse zelfstandigen drogen op. Bedrijven in Nederland wachten ondertussen met het aantrekken van kenniswerkers, waardoor ook deze aanvragen hard zullen teruglopen.

Dat bevestigt Egbert Ottevanger van het internationale ondernemersplatform WorldStartup tegenover NU.nl. Ondertussen schuiven incubators en accelerators met hun start-upprogrammering. Weer anderen gaan digitaal.

Met name de afdeling Netherlands Point of Entry van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO), die zich bezighoudt met het informeren van internationale entrepreneurs en hen koppelt aan facilitators, krijgt veel vragen van buitenlandse start-up founders binnen.

Individuen en start-ups die zich in Nederland willen vestigen, moeten na hun eerste jaar kunnen aantonen dat ze van toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zijn geweest. Dat wordt met de huidige maatregelen rondom het coronavirus een stuk lastiger, waardoor er veel onzekerheid is ontstaan over hun verblijfsstatus in de nabije toekomst.

Instanties als Techleap, voorheen bekend als de door prins Constantijn geleide StartupDelta, en Netherlands Point of Entry roepen bedrijven en zelfstandigen dan ook op contact met hen op te nemen, om hun ervaringen te delen. Op die manier kunnen ze in kaart brengen waar men tegenaan loopt en zo beleidsmakers inseinen.

Ook WorldStartup heeft de handen ineengeslagen met andere facilitators om met een gezamenlijke aanpak te komen, onder het 'Resiliance, right now'-programma.

