Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag licht in de plus begonnen. In Europa startten beurzen eerder op de dag flink hoger, maar in de loop van de dag werden de winsten voor een deel weggegeven.

De S&P 500-index begon de dag 0,5 procent hoger, terwijl de Dow Jones-index en technologiebeurs Nasdaq respectievelijk 1,7 procent en 1,2 procent hoger stonden.

De AEX-index stond rond 15.00 uur zo'n 2,5 procent hoger en ook andere Europese beurzen noteerden flinke plussen.

Beleggers lijken iets optimistischer te zijn over de economische situatie nadat overheden bekendmaakten voor honderden miljarden aan steun klaar te hebben om hun economieën te ondersteunen.

Toch blijft de beurshandel erg grillig en is er nog veel onzekerheid over hoe groot de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zullen zijn. Veel bedrijven hebben al hun eerdere verwachtingen voor het gehele jaar teruggetrokken en zeggen nog geen duidelijkheid te kunnen geven over de precieze impact van de crisis.