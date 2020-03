Restaurantketen Vapiano verkeert in zwaar weer en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de restaurantketen zwaar getroffen, laat CEO Vanessa Hall weten in een vrijdag verschenen verklaring.

Hall stelt in haar brief dat als de pastaketen niet onmiddellijk staatssteun krijgt, het een faillissement zal moeten aanvragen. Dit betekent dat er tienduizend banen wereldwijd zullen verdwijnen. De keten heeft ook een tiental filialen in Nederland.

Vapiano verkeerde al langer in zwaar weer, maar de pas getroffen maatregelen lijken de keten nu de das om te doen.

Sinds donderdagavond zijn alle 55 eigen restaurants van de onderneming gesloten vanwege de uitbraak van COVID-19. De omzet valt hierdoor volledig weg, terwijl de salarissen en de huur moeten worden doorbetaald. Dat lukt de keten dus niet meer op eigen kracht.

Het overgrote deel van de 230 restaurants wordt gerund volgens een franchiseformule.

