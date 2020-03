Albert Heijn besloot vrijdag in navolging van Jumbo om een speciaal boodschappenuur voor ouderen te organiseren. Alle filialen, een uitzondering daar gelaten, openen voortaan de deuren om 7.00 uur en laten het eerste uur alleen zeventigplussers toe. Ouderenbond ANBO is met stomheid geslagen en vraagt zich af: "Is de supermarktketen helemaal gek geworden?"

Volgens een woordvoerder van de ANBO is het een goedbedoelde maatregel, maar heeft die een averechts effect. "Onze telefoonlijn staat roodgloeiend met bezorgde ouderen. Deze aankondiging wakkert bij hen meer angst aan."

De ANBO schrijft dat ouderen onbedoeld gestigmatiseerd worden door de acties van de supermarktketens. Veel senioren zouden zich straks minder welkom voelen op andere uren in de supermarkt, omdat zij het "speciale uur" hebben gemist, aldus de woordvoerder.

Ook het tijdstip valt niet in goede aarde. De ANBO spreekt van een onmogelijk tijdstip en schrijft dat ouderen "die al bang zijn om hun huis te verlaten of bezoek te ontvangen, nu ineens op speciale uren naar buiten moeten".

50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol deelt de mening van de ouderenbond. "Het vroege tijdstip is totaal ongeschikt", meent Krol. Volgens hem hadden supermarktketens duidelijker moeten communiceren dat ouderen op elk moment van de dag welkom zijn "en dat het speciale uur is ingericht voor mensen die nu in de drukte bang zijn om overhoopgelopen te worden".

'Louter positieve reacties, pas alleen het tijdstip aan'

Seniorenorganisatie KBO-PCOB vindt ook dat het speciale boodschappenuur te vroeg is gepland, maar kan zich niet vinden in de negatieve reacties die de ANBO van de achterban heeft ontvangen.

"Wij horen louter positieve reacties. Alleen het tijdstip zou later moeten: veel ouderen zijn het niet gewend om zo vroeg op te staan", aldus directeur Manon Vanderkaa.

Albert Heijn: 'Actie gestart met oog op besmettingsgevaar'

Albert Heijn zegt desgevraagd veel positieve reacties op de actie te hebben gekregen. "Het is niet zo dat ouderen alleen tussen 7.00 en 8.00 uur welkom zijn", aldus een woordvoerder.

Volgens hem blijkt echter dat deze doelgroep voornamelijk in de vroege uren in de supermarkt te vinden is. Daarom heeft het bedrijf voor 7.00 tot 8.00 uur gekozen. De filialen die normaliter om 8.00 uur de deuren openen, gaan speciaal voor de ouderen een uur eerder open.

De supermarktketen vertelt voortdurend in contact te staan met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD's. "Nederlanders zijn solidair en willen ouderen aan hun boodschappen helpen. Toch is er nog een groep die op zichzelf aangewezen is. Voor hen, met het oog op het besmettingsgevaar voor de doelgroep, is deze maatregel getroffen."

