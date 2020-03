KLM heeft besloten de zes resterende toestellen van het type Boeing 747 versneld met pensioen te sturen. De jumbojets zouden blijven vliegen tot de zomer van 2021, maar door de coronacrisis wordt het iconische vliegtuig eerder uit de actieve vloot gehaald.

"We weten nog niet precies wanneer, maar dit gaat op zeer korte termijn gebeuren", laat een woordvoerder van KLM vrijdag weten.

Door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus is het vliegverkeer sterk afgenomen. Daarom heeft de luchtvaartmaatschappij meer behoefte aan zuinigere toestellen met een lagere capaciteit.

De kleinere 787 Dreamliner is de logische vervanger van de 747.

KLM vloog sinds 1971 met de Boeing 747, waardoor het toestel met het geplande afscheid in 2021 precies vijftig jaar in dienst zou zijn. Drie vrachtvarianten die in gebruik zijn bij dochteronderneming Martinair Holland blijven nog wel vliegen.

