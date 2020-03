Onder kappers in Nederland is grote onrust ontstaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is onduidelijk of kapperszaken beter de deuren kunnen sluiten of open kunnen blijven, meldt branchevereniging ANKO vrijdag.

Eigenaren van kapperszaken hebben van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog geen duidelijke richtlijnen ontvangen. "Wel is naar buiten gekomen dat we 1,5 meter afstand moeten houden, maar dan wordt knippen ontzettend lastig", aldus een woordvoerder van ANKO.

Volgens de brancheorganisatie is het ook onduidelijk wanneer kappers aanspraak kunnen maken op overheidsregelingen die zijn bedoeld om ondernemers te ontzien. "De overheid heeft nu nog niet geëist dat kappers de deuren moeten sluiten, maar dat hebben veel kappers al wel gedaan omdat ze geen veilige werkplek meer kunnen garanderen voor hun personeel. Door vrijwillig de deuren te sluiten, is het niet duidelijk of ze aanspraak mogen maken op de werktijdverkorting", legt de woordvoerder uit.

Het gevolg is dat een deel van de kapperszaken dicht blijft en andere zaken open zijn. Het RIVM heeft vooralsnog geen specifiek advies voor kappers gedeeld. De brancheorganisatie verwacht dat dit snel gaat gebeuren.

