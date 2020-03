Aandelenmarkten in Europa schoten vrijdag omhoog na flinke verliezen in het begin van de week. Beleggers lijken meer vertrouwen te krijgen in de economische situatie nadat overheden bekendmaakten voor honderden miljarden in de Europese economie te kunnen steken.

De AEX-index stond tegen 11.00 uur maar liefst 6 procent hoger. Donderdag sloot de Amsterdamse index ook al in de plus na verliezen in het begin van de week.

Ook in de rest van Europa stonden beurzen flink in de plus. Zo won de DAX-index in Duitsland 5,6 procent en stond de FTSE 100-index 5,7 procent hoger.

De laatste dagen hebben steeds meer overheden plannen gepresenteerd om de economische schade van het coronavirus tegen te gaan. Ook centrale banken zoals de Europese Centrale Bank hebben honderden miljarden gereserveerd om hun economieën te ondersteunen.