De Nederlandse economie zal dit jaar met 0,2 procent krimpen door de coronacrisis, verwachten economen van Rabobank in een vrijdag gepubliceerd rapport.

In deze voorspelling gaan de economen wel ervan uit dat de crisis tussen april en juli onder controle wordt gebracht. Halverwege 2020 zou dan economisch herstel kunnen optreden.

"De crisis raakt bijna alle sectoren, maar de grootste klappen vallen in de bouw, de landbouw, de horeca en de vervoersector", aldus de economen.

Rabobank-econoom Carlijn Prins noemt de maatregelen die de overheid neemt cruciaal om het inkomen van huishoudens op peil te houden. "Bedrijven en huishoudens kunnen dan weer de draad oppakken zodra de coronacrisis voorbij is."

Toch kunnen deze maatregelen niet alle pijn verzachten. Zo kan het zijn dat er geen werktijdverkorting wordt aangevraagd voor flexwerkers of dat mensen met een tijdelijk dienstverband het contract niet verlengd zien worden.

Sommige sectoren blijven groeien

Als het lukt om de crisis te bezweren zouden veel sectoren in de tweede helft van dit jaar alweer gaan groeien, maar de meeste sectoren krimpen naar verwachting.

De horeca en cultuursector hebben juist sterk te lijden onder de sluiting van restaurants, cafés, theaters en musea. Rabobank-econoom Leontine Treur: "In deze sectoren zal bovendien niet of nauwelijks sprake zijn van een inhaaleffect in het derde en vierde kwartaal, omdat consumenten straks niet twee keer achter elkaar naar bijvoorbeeld een museum gaan."

Aan de andere kant zullen sommige sectoren blijven groeien dit jaar. Voor onder meer de zorg en het onderwijs wordt groei voorspeld, maar ook de IT-sector en specialistische zakelijke dienstverlening groeien waarschijnlijk door dit jaar.