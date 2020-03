De Nederlandsche Bank (DNB) is akkoord gegaan met de overname van verzekeraar Vivat door branchegenoten NN Group en Athora. Dat laat Vivat zelf weten via een persbericht.

De overname door NN Group en Athora is naar verwachting in april afgerond. Het akkoord van DNB, de Nederlandse bankentoezichthouder, volgt op een eerdere toestemming van de Europese Commissie en de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM).

In juni vorig jaar kondigden NN Group en Athora al aan om Vivat over te nemen. De verzekeraar was toen nog in handen van de Chinese investeerder Anbang. Deze investeerder was in financiële nood gekomen door een aantal te grote aankopen.