Winkels in de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht sluiten eerder de deuren uit angst voor het coronavirus. Hierdoor is de koopavond van de baan.

Alle winkels in de Utrechtse Steenstraat, Amsterdamse Kalverstraat en Rotterdamse Beurstraverse - in de volksmond de Koopgoot - zijn donderdagavond dicht. Op deze manier proberen de winkeliers de verliezen te beperken en personeel te beschermen tegen het COVID-19-virus.

"Het is een tijd van crisis en daar reageren we als winkelstraat ook op", aldus een medewerker van kledingwinkel VILA in de Kalverstraat.

Ook de openingstijden zullen verder worden aangepast. "Veel winkels gaan alleen in de middag open. De tijden zijn tussen 12.00 en 18.00 uur", vertelt een medewerker van ONLY in de Beurstraverse. "Het is al heel stil op straat, dus langer openblijven heeft ook gewoon geen zin."

In Utrecht zijn donderdag al veel winkels dichtgebleven. Enkele winkels die al landelijk de deuren hebben gesloten zijn de Bijenkorf, Van Haren en de ANWB.

