Het aandeel Uber heeft een flinke sprong gemaakt na een verklaring van topman Dara Khosrowshahi donderdag over de kasreserves van het bedrijf.

Volgens Khosrowshahi heeft Uber 10 miljard dollar (9,34 miljard euro) in kas. Daarop steeg het aandeel met zo'n 40 procent, meld CNBC. Op het moment van schrijven lag de koers 33 procent hoger.

De koers van het aandeel Uber herstelt zich daarmee van een koersval eerder deze maand. Het aandeel is dit jaar 50 procent minder waard geworden.

Uber vervoert vanwege het coronavirus tot 70 procent minder klanten, maar dat wordt vooralsnog gecompenseerd door de groei bij bezorgdienst Uber Eats.

"We denken dat we de ergste impact hebben gehad en dat er op plekken al herstel zichtbaar is", aldus Khosrowshahi. "Zodra alles weer op gang komt, komt Uber dat ook."