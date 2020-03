Bank of England (BoE), de Britse centrale bank, gaat de belangrijkste rentestand verder verlagen en breidt het opkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties met honderden miljarden pond uit. Dat heeft de centrale bank donderdag besloten.

De rentestand is donderdag met 15 basispunten verder verlaagd naar 0,1 procent. Vorige week verlaagde BoE de rentestand ook al, toen met 50 basispunten. De stap naar 0,1 procent is uniek, de rente heeft nog nooit zo laag gestaan sinds de oprichting van de centrale bank in 1694.

Naast de renteverlaging pompt de centrale bank ook honderden miljarden extra in de Britse economie door massaal staats- en bedrijfsobligaties op te kopen. Het opkoopprogramma wordt verruimd van 200 miljard pond (216,4 miljard euro) naar 645 miljard pond.

De Britse economie wordt verder aangezwengeld vanwege de impact van het coronavirus op het Verenigd Koninkrijk. "De verspreiding van COVID-19 en de maatregelen die hiertegen worden genomen, zullen zorgen voor een economische schok die scherp en omvangrijk kan zijn, maar wel tijdelijk van aard is. Het is de rol van BoE om Britse bedrijven en huishoudens te helpen om met de economische verstoring om te gaan", schrijft de centrale bank.

