De Verenigde Staten gaan ten minste 30 miljoen vaten olie aankopen, om zo de strategische voorraden aan te vullen. Dat maakt het Department of Energy donderdag bekend.

Het ministerie komt daarmee tegemoet aan de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump. De strategische voorraden worden opgeslagen in ondergrondse zoutgrotten in de staten Texas en Louisiana.

De vier locaties die tezamen de zogeheten Strategic Petroleum Reserve vertegenwoordigen, hebben een opslagcapaciteit van 713,5 miljoen vaten olie. Daarvan is nog 77 miljoen vaten aan capaciteit over. Volgens de Energy Information Agency had de VS in 2019 consumptie van 20,46 miljoen vaten olie per dag.

'Voor Nederland geen noodzaak'

Ook in Nederland wordt olie in ondergrondse zoutholtes bewaard. Volgens het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) zit er aan omgerekend een miljoen vaten ruwe olie in de grond. Daarnaast worden er in tanks en raffinaderijen nog eens 500.000 vaten opgeslagen.

"Er is op dit moment geen noodzaak om extra voorraden aan te leggen. Ook zijn er geen plannen daartoe, ondanks dat er vanwege de lage olieprijs kansen liggen", aldus het COVA in een reactie.

Nederland heeft als olie-importeur een opslagplicht. Naast ruwe olie heeft ons land ook diesel, benzine en kerosine op voorraad.