Overheden en centrale banken wereldwijd zetten honderden miljarden in om hun economieën te ondersteunen tijdens de coronacrisis. "Dit is de bazooka", vertelde de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, vorige week.

In de grootste economie ter wereld wil de Amerikaanse president Donald Trump maar liefst 1 biljoen dollar, omgerekend 920 miljard euro, beschikbaar stellen. Zo is er onder meer het plan om elke Amerikaan contant geld te geven in de komende weken. Trump zelf dacht aan 1.000 dollar voor sommige personen.

Ook de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zitten verlegen om financiële steun. De vliegmaatschappijen denken minstens 50 miljard dollar aan leningen en steun nodig te hebben om in de lucht te blijven. De sector heeft het aantal passagiers zien verdampen door de verdere verspreiding van het coronavirus.

Duitsland heeft bewust geen precies bedrag genoemd door de onzekerheid van de situatie, maar minister van Financiën Olaf Scholz zei eerder dat de overheid alles zal doen om een serieuze verstoring van de economie tegen te gaan. De ontwikkelingsbank is wel in staat om tenminste 500 miljard euro aan garanties af te geven voor leningen.

Geen bedrijf failliet

Verder zijn er in Europa enorme pakketten aangekondigd in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Zo wil het VK 330 miljard pond (357 miljard euro) gebruiken om te voorkomen dat ondernemingen omvallen. In Spanje is nog eens zo'n 200 miljard euro beschikbaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte woensdagavond bekend voor nog eens 750 miljard euro extra aan vooral staatsobligaties uit te geven. Dit moet ervoor zorgen dat de onrust die eerder ontstond op de obligatiemarkten wordt tegengegaan.

Frankrijk pompt zo'n 45 miljard euro in de economie om bedrijven en werknemers te helpen. Zoals het nu staat, zal de productie daar dit jaar met 1 procent dalen. De regering heeft beloofd dat geen enkel bedrijf zal omvallen door verspreiding van het virus. In Italië, het zwaarst getroffen land in Europa, is 25 miljard aangemerkt om de economie door de crisis te helpen.

Nederlandse kabinet trekt ook miljarden uit

Het Nederlandse kabinet maakte dinsdagavond bekend 10 tot 20 miljard uit te trekken om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden. Zo kunnen ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet verwachten bij het UWV werktijdverkorting aanvragen. Ook is er 4.000 euro voor elke ondernemer die de omzet (bijna) helemaal heeft zien verdampen door de corona-uitbraak.

In sommige landen werken overheden nog aan een pakket maatregelen. Zo roept de regerende partij in Japan om belastingverlagingen en een stimuleringspakket tot 30 biljoen yen (260 miljard euro). En ook in China en Zuid-Korea, landen waar de uitbraak meer onder controle lijkt, wordt omgerekend bijna 30 miljard euro uitgetrokken.