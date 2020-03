Deutsche Bank verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 4 tot 5 procent zal krimpen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De maatregelen die de Duitse regering heeft getroffen om de verspreiding van het COVID-19-virus in te dammen, raken de Duitse economie hard en zullen volgens Deutsche Bank tot de voorspelde krimp leiden.

De industrie zal volgens de bank nog harder geraakt worden. Deutsche Bank verwacht in deze sector een terugval van zeker 10 procent.

Allianz hoofdeconoom Mohamed El Erian nuanceert die voorspelling. "Het is absurd om een getal te verbinden aan iets waarvan we de gevolgen nog niet weten", zegt hij in een uitzending van CNBC.

El Erian stelt dat bij een voorspelling rekening moet worden gehouden met hoelang de maatregelen van kracht zijn. "We hebben nog geen idee hoelang dit allemaal gaat duren."

