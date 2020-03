De Europese beurzen wisselen donderdag winst en verlies af nadat de Europese Centrale Bank (ECB) had bekendgemaakt voor nog eens 750 miljard euro aan obligaties te gaan opkopen.

De AEX-index in Amsterdam startte 1,5 procent hoger, maar stond onveranderd rond de middag in een grillige handelssessie. De bredere Euro Stoxx 50 stond 2 procent hoger, maar verloor iets rond de middag. Ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stonden de indices inmiddels lager.

De ECB kondigde woensdag een extra noodmaatregel aan nadat de vorige week bekendgemaakte maatregelen niet voor rust konden zorgen op de financiële markten.

De centrale bank reageerde hiermee onder meer op onrust op de obligatiemarkten. Zo is de rente op de Italiaanse staatsobligaties de laatste dagen flink opgelopen en piekte de rente woensdag op iets meer dan 3 procent. Nu de ECB duidelijk heeft gemaakt meer staatsobligaties op te kopen, is de rente weer gedaald.

Amerikaanse beurzen verloren woensdag nog flink. De Dow Jones-index stond maar liefst 6,3 procent in de min. Hiermee is alle winst verdampt die tijdens het presidentschap van Donald Trump is gemaakt.