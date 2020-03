De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ondernemingen en leidinggevenden vorig jaar voor in totaal 17 miljoen euro aan boetes opgelegd, meldt de toezichthouder donderdag in het jaarverslag over vorig jaar.

Het gaat in totaal om achttien boetes. Daarnaast zijn twaalf lasten onder dwangsom opgelegd en zijn 91 onderzoeken gestart. Naar eigen zeggen heeft het werk van de ACM de samenleving 750 miljoen euro opgeleverd.

De toezichthouder heeft vorig jaar onder meer onderzoek gedaan naar misleidende en agressieve verkoop van energiecontracten.

Verder zorgde de toezichthouder ervoor dat de tarieven voor het transport van stroom en gas minder hard zijn gestegen dan de inflatie.

Ook richtte de ACM zich op online verkopers die consumenten misleiden en hun gedrag proberen te sturen met agressieve handelspraktijken.