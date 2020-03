De KLM en acht vakbonden hebben een akkoord bereikt over de noodmaatregelen die de luchtvaartmaatschappij gaat treffen vanwege het coronavirus, meldt CNV Vakbond woensdagavond. De steunmaatregelen van het kabinet spelen daar een belangrijke rol in.

Ongeveer 33.000 mensen in Nederland werken voor de KLM. Door de uitbraak van het coronavirus is 80 tot 90 procent van vluchten geschrapt, waardoor een groot deel van personeel niet aan het kan werk kan.

Het kabinet kondigde dinsdagavond aan 10 tot 20 miljard euro uit te trekken om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden. De komende drie maanden kan een bedrijf een werktijdverkorting van 90 procent van het salaris aanvragen.

In de noodmaatregelen van de luchtvaartmaatschappij staat dat de maximale werktijdverkorting voor het personeel wordt aangevraagd, meldt NRC. De KLM zal volgens de krant de resterende 10 procent zelf uitbetalen.

'Alle KLM'ers blijven in dienst'

De luchtvaartmaatschappij maakte vorige week bekend in de kosten te snijden en daarnaast 1.500 tot 2.000 voltijdsbanen te schrappen. "Alle KLM'ers blijven in deze crisistijd volledig in dienst en houden hun inkomen", zegt onderhandelaar Michiel Wallaard van CNV Vakmensen.

Met de vakbonden is ook afgesproken dat de winstdeling in oktober wordt uitbetaald, een half jaar later dan oorspronkelijk gepland. Met dit besluit houdt de KLM de komende maanden en in de zomer meer geld in kas.