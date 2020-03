De AEX-index is woensdag opnieuw flink in de min geëindigd. De toonaangevende index in Amsterdam verloor 4,7 procent.

Ook andere beurzen in Europa stonden flink in de min. Zo verloor de DAX-index ruim 5 procent en stond de FTSE 100-index 3,7 procent lager.

Rond sluitingstijd van de Europese beurzen stonden ook de Amerikaanse beurzen flink lager. De S&P 500-index stond 5 procent in de min terwijl technologiebeurs Nasdaq 4 procent verloor.

Overheden hebben de afgelopen dagen steeds meer maatregelen bekendgemaakt om de economische schade van het coronavirus tegen te gaan. Maar beleggers vrezen vooral nog voor de onzekerheid die de verspreiding van het virus teweeg brengt.