Ryanair schrapt bijna alle vluchten vanaf 24 maart. De Ierse luchtvaartmaatschappij laat alleen enkele vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland doorgaan, meldt Ryanair woensdag in een bericht.

Eerder waarschuwde het bedrijf al dat mogelijk alle vliegtuigen aan de grond werden gezet vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Ryanair blijft in contact met de ministeries van Buitenlandse Zaken van de EU over de repatriatie van EU-burgers en waar mogelijk opereren we reddingsvluchten om de repatriëring te ondersteunen", aldus Ryanair.

