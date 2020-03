Niet alleen horecazaken, maar ook winkels proeven de gevolgen van de coronavirusuitbraak in Nederland. Het aantal klanten loopt fors terug, waardoor winkeliers een stuk minder verkopen en moeten besluiten of het minder kost om winkels helemaal te sluiten of toch door te blijven gaan.

De omzet bij non-foodretailers liep de afgelopen dagen hard terug door de virusuitbraak. "De Nederlandse winkelstraten zijn leeg", zegt woordvoerder Paul te Grotenhuis van retailbrancheorganisatie INretail.

De organisatie vroeg afgelopen weekend bij ruim tachtig aangesloten ondernemingen hoe het met de verkopen ging. Niet best, was het antwoord. De omzetten lagen 50 tot 70 procent lager in vergelijking met een normaal weekend. "En ook maandag en dinsdag was het extreem stil", aldus Te Grotenhuis.

Vooral in de binnensteden zijn er minder bezoekers, zegt de woordvoerder. Dat blijkt ook uit cijfers van marktonderzoeker Locatus. De Nederlandse binnensteden ontvingen afgelopen vrijdag en zaterdag 45 procent minder bezoekers en op zondag zelfs 65 procent minder dan vorig jaar.

Wijkwinkelcentra, en met name dan supermarkten, hadden het daarentegen wel drukker. Gestuwd door de hamsterwoede van bezorgde Nederlanders kregen zij 8 procent meer bezoekers.

Winkels openhouden of toch sluiten?

Door de wegblijvende klanten staan winkels nu voor de keuze of ze deuren open moeten houden, met hogere loonkosten als gevolg, of helemaal moeten sluiten, waarmee de gehele omzet wegvalt als een winkel niet online actief is. De huur moet in beide gevallen nog gewoon betaald worden.

Te Grotenhuis merkt op dat ondernemers door de problemen steeds creatiever worden om toch nog wat extra omzet te vergaren. "Ze gaan bezorgen, of proberen klanten te krijgen via socialemediakanalen", zegt de woordvoerder. "Ook zag ik een foto van een ondernemer die via Facetime met een klant langs de schappen liep."

Deze winkelketens hebben voorlopig de deuren in Nederland gesloten (maar zijn nog wel online bereikbaar) De Bijenkorf

Coolblue

IKEA

KPN

Apple

VodafoneZiggo

T-Mobile

Noodmaatregelen moeten ondernemers overeind houden

Om te voorkomen dat ondernemers massaal omvallen door de virusuitbraak presenteerde het kabinet dinsdag een pakket aan noodmaatregelen. Hierin is onder meer afgesproken dat als een bedrijf meer dan 20 procent van de omzet verliest bij de overheid kan aankloppen voor een tegemoetkoming van de loonkosten. Als aan de voorwaarden wordt voldaan betaalt de overheid maximaal 90 procent van het salaris, dat was 75 procent.

Naast de verruiming van de werktijdverkorting, kunnen getroffen ondernemers mogelijk aanspraak maken op een eenmalig bedrag van 4.000 euro en worden belastingbetalingen met drie maanden uitgesteld.

Een pakket dat zeker steun biedt voor de retailbranche, zegt brancheorganisatie INretail. "Het is goed dat belastingafdrachten worden uitgesteld en voorschotten snel worden uitgekeerd. De regelingen moeten zo snel mogelijk operationeel worden."