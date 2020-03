Verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het zogeheten BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen woensdag per direct weer aan de slag. Dat heeft zorgminister Bruno Bruins bekendgemaakt. De maatregel is bedoeld om de zorg een steun in de rug te geven, om zo de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden.

Ook de verplichting tot herregistratie van de medewerkers die nog wel staan geregistreerd, wordt door de minister tot nader order opgeschort.

Normaal gesproken moeten zorgverleners zich iedere vijf jaar opnieuw registreren. Wie niet langer in het BIG-register staat, mag officieel geen zorg verlenen.

Volgens de minister staan veel voormalig zorgverleners te trappelen om in te springen, om zo het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. "Ik vind het zeer hartverwarmend dat zo veel mensen willen helpen. Daarom neem ik nu maatregelen om ervoor te zorgen dat zorginstellingen gebruik kunnen gaan maken van de ervaring en kennis van deze voormalig verpleegkundigen en artsen."

Het is nog niet duidelijk hoelang de maatregel van kracht zal zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.

Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.

Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.