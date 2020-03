De Amsterdamse beurs gaat woensdag wederom zwak van start. Ongeveer een halfuur na de openingsbel staat de AEX op een verlies van ongeveer 3,5 procent.

Een opvallende stijger in Amsterdam is Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat op een plus van krap 1,7 staat. Door de uitbraak van het coronavirus zijn de horecagelegenheden momenteel gesloten, maar bezorgdiensten mogen hun werk nog wel doen.

In Amsterdam staan ook de MidKap en de AScX staan op verlies, met respectievelijke verliezen van 1,4 en 1,9 procent.

Ook de andere beurzen van Europa staan in de min. Frankfurt, Londen en Parijs staan op verliezen tot 4 procent. In Frankfurt zijn het vooral de autofondsen die verliezen, in Londen staat onder meer EasyJet op fors verlies.