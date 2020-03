Kledingconcern H&M sluit alle winkels in Duitsland en de Verenigde Staten, de twee grootste markten van de Zweedse kledingwinkel. Dat maakt H&M dinsdag bekend. In de twee landen alleen al heeft H&M 1.050 winkels.

De winkels worden volgens het bedrijf gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Naast de ruim duizend winkels in de grootste markten, maakt H&M dinsdag ook bekend alle winkels in Canada, Portugal en België te sluiten. De winkels in Nederland zijn vooralsnog open. Eerder deze week sloot H&M al alle winkels in elf Europese landen, waaronder in Spanje, Italië en Polen.

De winkelsluitingen komen nadat H&M eerder nog goed nieuws kon brengen: de meeste Chinese H&M-winkels zijn weer geopend na een korte sluiting door de virusuitbraak in China. Het concern meldde dat de verkopen weer een beetje aan het herstellen waren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.