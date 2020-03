Ook drogisterijen ontkomen niet aan hamstergedrag van consumenten. Met name babyvoeding en papieren zakdoekjes worden massaal ingeslagen.

"Afgelopen dagen zijn Nederlanders massaal gaan hamsteren. Dat hebben ook wij in onze winkels gezien," aldus een woordvoerder van Etos. De keten heeft hierdoor de maatregel genomen om maar een maximaal aantal producten per klant te verkopen. "Dit doen we zodat we ook de klanten die later in de winkel komen, kunnen bedienen."

Etos ziet vooral een run op zakdoekjes en reinigingsgels, terwijl conculega Kruidvat met name babyvoeding snel uit de schappen ziet gaan. "We hebben nog genoeg producten op voorraad, maar door het hamstergedrag raken de schappen gewoon snel leeg." Ook Kruidvat hanteert een maximaal aantal producten per klant om de winkels enigszins gevuld te houden.