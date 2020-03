Werkgevers- en werknemersorganisaties reageren zeer positief op de maatregelen die het kabinet treft om ondernemers en personeel te steunen tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Werknemersorganisatie FNV, die maandagavond aan tafel zat bij het kabinet, reageert positief op de maatregelen. "Het kabinet komt hiermee met goede maatregelen waarin ook onze inzet, het behoud van werk en inkomen, centraal staat", aldus FNV-voorzitter Han Busker.

De FNV is met name blij met de verruiming van de werktijdverkorting en de soepelere voorwaarden voor steun voor zzp'ers. Het is heel goed dat de maatregelen niet alleen gelden voor mensen in vaste dienst, maar ook voor mensen met onzekere contracten en zzp'ers.

Ook vakbond CNV reageert zeer positief op de maatregelen. "Een fijne zekerheid in zeer onzekere tijden. Het kabinet toont zich van haar sterkste kant." Een kritische noot heeft CNV-voorzitter Piet Fortuin wel over de positie van de flexwerkers. "Een groot deel van hen staat nu al op straat. Cruciaal is dat zij nu niet buiten de boot vallen en meeprofiteren van deze maatregelen. De politieke wil is er maar dit moet echter wel goed worden uitgewerkt", aldus Fortuin.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn eveneens positief: "Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet."

De werkgevers zijn met name te spreken over de versoepeling van de regeling voor werktijdverkorting en de financieringssteun voor het midden- en kleinbedrijf. "Het blijft de komende tijd echter aankomen op eendracht en daadkracht, want dit is nog lang niet voorbij."

Ook retail-branchevereniging INretail is tevreden met het pakket: "Het is goed dat belastingafdrachten worden uitgesteld en voorschotten snel uitgekeerd. De regelingen moeten zo snel mogelijk operationeel worden."

