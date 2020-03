IKEA sluit tijdelijk alle dertien winkels in Nederland vanwege de verspreiding van het coronavirus. Ook de winkels in België en Portugal gaan tot nader order dicht. Eerder werden ook al alle vestigingen in Duitsland gesloten.

"Elke dag bezoeken duizenden mensen onze winkels. Wij zijn ons bewust van de uitdagende situatie waar wij ons door het coronavirus in bevinden en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als grote retailer hierin hebben", aldus Paul de Jong, Country Retail Manager Nederland bij de meubelgigant.

"De gezondheid van onze medewerkers en klanten is voor ons topprioriteit, daarom hebben wij uit voorzorg besloten tot nader order al onze winkels in Nederland te sluiten."

Het bedrijf benadrukt dat het ophalen van bestellingen bij de winkel mogelijk blijft. Ook blijft IKEA bestellingen thuisbezorgen.