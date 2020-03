De Amerikaanse regering wil een steunpakket lanceren van 800 tot 850 miljard dollar (723 tot 774 miljard euro) om de economische schade van het coronavirus tegen te gaan, meldt Financial Times dinsdag op basis van een anonieme beleidsmaker.

Het kabinet gaat deze dinsdag het pakket voorleggen aan het congres, aldus de Britse zakenkrant.

De Amerikaanse president Donald Trump zou onder meer de economische schade willen tegengaan met belastingmaatregelen. Vooral de luchtvaart, die kampt met een enorme malaise door het virus, zou kunnen rekenen op steun.

Ook overheden in Europa bereiden steunpakketten voor. Zo is er in Spanje 200 miljard euro vrijgemaakt en trekt Frankrijk 45 miljard euro uit om ondernemingen te ondersteunen. Ook de Nederlandse overheid komt naar verwachting met een pakket aan maatregelen.