Het is discriminerend dat vrouwen in kapperszaken meer betalen voor een knipbeurt dan mannen, zelfs als hun kapsel niet zo'n uitvoerige behandeling nodig heeft. Kapsalons wordt geadviseerd hun prijslijsten anders op te stellen, stelt het College voor de Rechten van de Mens in een niet-bindend oordeel.

De zaak was door feministe Winnie Hänschen aangespannen tegen Wave International Hairstyling B.V. en een aantal kapsalons van Toni & Guy Holland B.V.

De zaak draait om de behandeling die mannen en vrouwen krijgen bij de kapsalons. Vrouwen krijgen standaard, ten opzichte van mannen, een uitvoerigere behandeling die dus altijd duurder uitvalt. Mannen krijgen een goedkopere basisbehandeling, maar kunnen wel vragen om de 'extra's' die vrouwen standaard krijgen.

Volgens het mensenrechtencollege kunnen vrouwen andersom echter lastiger kiezen voor een minder uitvoerige behandeling zoals mannen die krijgen, zelfs als hun kapsel helemaal geen uitvoerige knipbeurt nodig heeft. En dat gedeelte is discriminerend, zo wordt nu gesteld.

Het College voor de Rechten van de Mens beveelt de kapsalons aan om op hun prijslijsten de aangeboden behandelingen naar inhoud en tijdsduur te omschrijven en de tarieven alleen daaraan te koppelen. Zo kunnen vrouwen gemakkelijk kiezen voor een knipbeurt zonder extra's.

'Prijzen baseren op tijd in knipstoel'

Gonny Eussen van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) stelde eerder dat deze kwestie speelt onder kappers. "Uit de reacties die wij van kappers krijgen, blijkt dat heel veel kappers al genderneutrale tarieven hanteren." Ook baseren veel kapsalons hun prijzen op de tijd dat een klant in de knipstoel zit, legde zij uit.

De kappersorganisatie, die ongeveer 65 procent van alle kappers in Nederland vertegenwoordigt, houdt geen overzicht van gemiddelde prijzen bij. Uit een in 2018 uitgevoerd onderzoek van RTL Z onder 585 kapsalons bleek wel dat vrouwen gemiddeld 27,29 euro en mannen gemiddeld 23,13 euro kwijt waren per knipbeurt.