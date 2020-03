De International Air Transport Association (IATA) waarschuwt op dinsdag dat drie kwart van de luchtvaartmaatschappijen in de problemen komt als er niet snel maatregelen komen. Ook de Airports Council International (ACI) roept op tot maatregelen.

Volgens Brian Pearce, hoofdeconoom van de IATA, heeft drie kwart van de maatschappijen voor nog slechts drie maanden geld in de kas om de vaste kosten te dekken.

"Als we een sterke luchtvaartsector willen behouden die niet alleen de huidige crisis kan doorstaan, maar ook in staat is om het uiteindelijke herstel te bespoedigen met diensten en goederen, dan moeten regeringen snel en stevig ingrijpen", aldus IATA-baas Alexandre de Juniac. Volgens hem is er tussen de 150 en 200 miljard dollar (tussen ruim 134 en 179 miljard euro) aan steun nodig.

De ACI heeft op dinsdag de Europese Commissie opgeroepen met maatregelen te komen voor luchthavens, aangezien er sprake is van een "bijna totale ineenstorting van het vliegverkeer".

Volgens de ACI lopen de luchthavens in het eerste kwartaal naar verwachting 2 miljard euro aan omzet mis, waarbij de gevolgen van de afgrendeling van het Schengengebied nog niet zijn meegerekend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.