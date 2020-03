De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag licht hoger geopend, nadat de aandelenkoersen maandag waren gekelderd. De Europese indexen stonden dinsdag juist in de min.

Maandag sloot de S&P 500 maar liefst 12 procent lager. Dit was de slechtste beursdag sinds de crash op 19 oktober 1987. Ook technologiebeurs Nasdaq en de Dow Jones-index sloten respectievelijk ruim 12 procent en bijna 13 procent lager.

De S&p 500 start de handelsdag dinsdag met een lichte winst van ruim 1 procent. De Nasdaq en de Dow Jones wonnen een kwartier na de opening (14.30 uur Nederlandse tijd) respectievelijk 1,7 procent en 1 procent.

De AEX-index stond nog met een verlies van 1 procent licht in de min. In Duitsland verloor de DAX-index 0,9 procent en in het Verenigd Koninkrijk stond de FTSE 100-index op hetzelfde niveau als bij het slot van maandag. De hele dag kenden de aandelenmarkten een grillig verloop. Verliezen en winsten wisselden zich snel af.

De beurskoersen dalen al weken uit angst voor de economische schade die de uitbraak van het coronavirus met zich meebrengt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag 292 nieuwe bevestigde besmettingen en nog eens 19 sterfgevallen in Nederland. Hiermee komt het totale aantal besmettingen in ons land op 1.705 te staan en zijn er 43 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

