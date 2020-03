Nederland telde in 2018 207.400 miljonairs, tegen 180.900 miljonairs een jaar eerder. Omgerekend was 2,7 procent van de huishoudens twee jaar geleden miljonair, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het gemiddelde miljonairshuishouden had in 2018 zo'n 2,5 miljoen euro aan vermogen. De gemiddelde niet-miljonair had een vermogen van 119.000 euro. Hiermee hebben miljonairs gemiddeld 21 keer meer vermogen dan hun armere landgenoot.

In de berekeningen wordt de waarde van bezittingen meegenomen zoals aandelen, maar ook de waarde van de eigen woning. Verder wordt de eventuele hypotheekschuld ervan afgetrokken.

Het grootste bezit van de gemiddeld miljonair is het zogeheten aanmerkelijk belang. Dan gaat het bijvoorbeeld om ondernemers die een meerderheidsbelang hebben in hun bedrijf.

Stijging wegens gestegen huizenwaarde en aandelenkoersen

De stijging van 2017 op 2018 was vooral te danken aan gestegen aandelenkoersen en gestegen huizenwaarde.

Het aantal miljonairs in Nederland is sowieso erg afhankelijk van de stand van de woningmarkt en de financiële markten. Zo daalde het aantal miljonairs tussen 2008 en 2014 vrijwel elk jaar door de gedaalde huizenprijzen en beurzen.

Met de onlangs gekelderde aandelenkoersen rond de coronacrisis zal het aantal miljonairs dit jaar waarschijnlijk onder druk komen te staan.