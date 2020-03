Het Volkswagen-concern zal met ingang van aanstaande vrijdag de productie in vrijwel geheel Europa stilleggen vanwege het coronavirus. Dat heeft de ondernemingsraad in een brief aan de werknemers te kennen gegeven op dinsdag.

De vestigingen in Spanje, Portugal, Slowakije en Italië worden als eerste stilgelegd. In de fabrieken elders in Europa, waaronder in Duitsland, worden voorbereidingen voor de onderbreking getroffen. De productiestop duurt ongeveer twee weken, zo laat Volkswagen weten.

Volgens CEO Herbert Diess is het moraal binnen het bedrijf hoog, ondanks dat de productiestop vermoedelijk zal betekenen dat 2020 een moeilijk jaar wordt voor Volkswagen. Eerder op dinsdag maakte het concern een fors hogere winst over 2019 bekend.

Financieel topman Frank Witter kon bij de presentatie van de jaarcijfers nog geen prognose voor 2020 geven, aangezien het niet duidelijk is hoelang het COVID-10-virus zal aanhouden en hoelang de effecten ervan voortduren.

